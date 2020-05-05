В Омске умерла еще одна пациентка с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T09:03:48+03:00

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До 5 человек увеличилось количество умерших от коронавируса в Омске. За последние сутки скончался еще один пациент. Печальную статистику пополнили еще одна 82-летняя сибирячка, у которой было множество хронических заболеваний. Спасти ее не удалось.

- Пожилые люди находятся в зоне чрезвычайного риска. Умершей пациентке было 82 года. К такому почтенному возрасту у большинства людей накапливается целый багаж хронических заболеваний, и любое отклонение в здоровье вызывает цепную реакцию: не выдерживают сосуды, не справляется сердце, многократно ухудшается состояние систем и органов, - рассказали подробности в региональном оперштабе.

В омском минздраве еще раз напомнили о важности соблюдения самоизоляции. За сутки заразились 30 омичей. Всего в регионе уже 191 случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU