По Омску на 9 Мая будет ездить машина с играющими песнями Победы

5 Май 2020 2020-05-05T08:53:04+03:00

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Из-за известных всем событий отменены все массовые праздничные мероприятия. Не будет традиционного военного Парада на 9 Мая со смотром техники и зрителями, решили отказаться и от торжественного салюта. Но праздничную атмосферу все же отнять невозможно.

Центр города хоть и скромно, но украсили к 9 Мая. Создавать праздничное настроению будет и специальный автомобиль. По Омску проедет специальное авто, из которого по радиосвязи будет играть музыка и песни военных лет. Омичи смогут услышать традиционную "Катюшу" и "День Победы". Из динамиков будет раздавать голос легендарного диктора Юрия Левитана.

Как рассказали в пресс-службе Минкульта Омской области, песни смогут услышать жители всех округов. Подробный маршрут перемещения радиомашины будет опубликован позже. Установят динамики с музыкой и на фасадах городских учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU