2020-05-05T05:54:44+03:00
Общество

«Мы получили серьезный вызов»: Глава омского минздрава высказалась о возможной вспышке COVID-19 в Горбольнице №1

Медучреждение вместе с врачами и пациентами закрыли на карантин
Станислав МУХИН
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Врачей больницы направили сдавать тесты на коронавирус - около 50 человек выстроились в огромную очередь.Врачей больницы направили сдавать тесты на коронавирус - около 50 человек выстроились в огромную очередь.Фото: ВКонтакте
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В Омске мог появиться первый очаг вспышки коронавируса. Сейчас в регионе уже выявлен 161 случай заражения. И эта цифра может серьезно вырасти в ближайшие сутки. В областном минздраве подозревают попадание COVID-19 на территорию Горбольницы №1 имени Кабанова. Сейчас ее вместе с врачами и 417 пациентами закрыли на двухнедельный карантин. А медиков отправили сдавать тесты на коронавирус.

Пока власти в своих прогнозах и оценках очень осторожны. Они успокаивают омичей.

- Нам важно как можно быстрее провести обследование, обезопасить каждого! - сказала министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. - К сожалению, во время пандемии возможность попадания инфекции есть в любом стационаре, никто от этого не застрахован и предвидеть такую ситуацию практически невозможно! Но в наших силах оперативно предпринять все необходимые меры!

Ирина Солдатова признает: у минздрава был непростой день, но ситуация под контролем. На оказание медицинской помощи эта ситуация никак не скажется.

- Да, сегодня мы получили серьёзный вызов и столкнулись с организационными и административными трудностями! Но мы обязательно тщательно во всем разберёмся и сделаем необходимые выводы! Берегите себя и своих близких! - добавила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мы получили серьезный вызов»: Глава омского минздрава высказалась о возможной вспышке COVID-19 в Горбольнице №1
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