2020-05-04T11:06:09+03:00
Общество

Омские следователи помогают ветеранам Великой Отечественной войны, оказавшимся в непростой жизненной ситуации

Также они навестили воспитанников подшефных детских социальных учреждений
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Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области в рамках акции «Без внимания не останутся» во время режима самоизоляции, введенного в регионе в целях предупреждения распространения среди населения опасного инфекционного заболевания – коронавируса, еженедельно, соблюдая меры предосторожности, посещают подшефные детские социальные учреждения и навещают ветеранов Великой Отечественной войны, оказывая им помощь продуктами питания, которые пожилые люди в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки не могут купить самостоятельно.

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

Помимо стандартного продовольственного набора, куда входят основные продукты питания, следователи приносят подопечным такие необходимые как в юном, так и в пожилом возрасте, фрукты и цитрусовые – кладезь витаминов, поддерживающих иммунитет. Сотрудники следственного управления уже не раз оказывали помощь своим подшефным - участникам Великой Отечественной войны: Ковалевой Ларисе Александровне, которой недавно исполнилось 96 лет, Смирнову Ивану Ивановичу, в январе отметившему 100-летний юбилей, а также Лесовскому Виктору Владимировичу и Лебедкину Аркадию Алексеевичу. Но сейчас следователи стараются помогать не только своим знакомым ветеранам, с которыми их связывает давняя дружба, но и тем пожилым людям, которым в столь непростые для страны времена, требуется срочная помощь.

Так, узнав из средств массовой информации, что в селе Великорусское проживает одинокий ветеран Великой Отечественной войны – Корниенко Алексей Семенович, следователи Калачинского межрайонного следственного отдела навестили 92-летнего ветерана, привезли ему продукты питания и, выяснив, что Алексей Семенович является инвалидом 2 группы, взяли над пенсионером шефство. Алексей Семенович проживает один в частном неблагоустроенном доме, родственников у него нет, поэтому пенсионер нуждается в повышенном внимании и заботе со стороны следователей.

Сотрудники Любинского межрайонного следственного отдела на днях навестили ветерана Великой Отечественной войны – Штоберта Григория Гуговича. 89-летний Григорий Гугович проживает один в частном доме в деревне Усовка Марьяновского района Омской области. В начале апреля на него было совершено разбойное нападение, пенсионера избили двое местных жителей, а из дома похитили денежные средства – 13 тыс рублей. Сейчас уголовное дело расследуется региональным Следственным комитетом, злоумышленники заключены под стражу, а похищенное имущество (деньги) у них изъято. Следователи оказали материальную помощь ветерану и передали продукты питания и лекарства. Теперь пенсионер находится под постоянным патронажем следователей.

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

Кроме того, офицеры не забывают поддерживать в трудный период и своих маленьких друзей – воспитанников детского дома № 4 г. Омска и областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония», над которыми следователи шефствуют несколько лет, оказывая благотворительную помощь в виде предметов быта, школьных принадлежностей, развивающих игр и материала для художественного творчества, а также такую нужную для малышей и подростков моральную поддержку, помогая в социальной адаптации несовершеннолетних. В период действующего в регионе режима самоизоляции сотрудники следственного управления, с соблюдением правил санитарной безопасности, привозят подопечным фрукты, предметы личной гигиены и самозащиты, и общаются с детьми по телефону. Подарки передаются через администрацию детских социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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