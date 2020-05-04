Стало известно, по каким районам Омской области коронавирус распространился за сутки

4 Май 2020 2020-05-04T10:46:34+03:00

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В Омской области за сутки выявлено сразу 34 пациента с подтвердившимся коронавирусом. При этом инфекция уже вышла за пределы Омска и начала распространяться по районам области.

Вот, как распределились новые случаи заражения: 25 человек из Омска, 4 – из Москаленского района, 2 – из Омского. Еще по одному выявленому случаю – в Одесском, Любинском и Калачинском районах, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Местных жителей настоятельно просят соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU