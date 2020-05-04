В Омской области скончался глава Калачинска

4 Май 2020 2020-05-04T09:54:23+03:00

Михаилу Анисимову был 71 год

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3 мая 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался глава Калачинска и председатель местного Совета поселения Михаил Анисимов. О печальном событии на своей странице в соцсети сообщил калачинский депутат Виталий Поддубиков.

Михаил Михайлович Анисимов родился 15 ноября 1948 года в деревне Усть-Китерьма Крутинского района в крестьянской семье. После школы он отслужил в армии, а затем устроился на Омский шинный завод сборщиком автопокрышек.

Поступил в СибАДИ и окончил его с красным дипломом. Работал по распределению старшим инженером, главным механиком, директором авторемонтных мастерских Облпотребсоюза.

С 2014 году Михаил Анисимов фактически был главой Калачинска после объединения городской и районной администраций. Помимо депутатской деятельности он руководил собственным бизнесом – Калачинским АТП-36.

Анисимов также был кандидатом в мастера спорта и неоднократно получал призы областных и районных спортивных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU