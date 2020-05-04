2020-05-04T09:54:23+03:00
Общество

В Омской области скончался глава Калачинска

Михаилу Анисимову был 71 год
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ludikalachinsk.ruФото: ludikalachinsk.ru
Изменить размер текста:

3 мая 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался глава Калачинска и председатель местного Совета поселения Михаил Анисимов. О печальном событии на своей странице в соцсети сообщил калачинский депутат Виталий Поддубиков.

Михаил Михайлович Анисимов родился 15 ноября 1948 года в деревне Усть-Китерьма Крутинского района в крестьянской семье. После школы он отслужил в армии, а затем устроился на Омский шинный завод сборщиком автопокрышек.

Поступил в СибАДИ и окончил его с красным дипломом. Работал по распределению старшим инженером, главным механиком, директором авторемонтных мастерских Облпотребсоюза.

С 2014 году Михаил Анисимов фактически был главой Калачинска после объединения городской и районной администраций. Помимо депутатской деятельности он руководил собственным бизнесом – Калачинским АТП-36.

Анисимов также был кандидатом в мастера спорта и неоднократно получал призы областных и районных спортивных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские следователи помогают ветеранам Великой Отечественной войны, оказавшимся в непростой жизненной ситуации
Стало известно, по каким районам Омской области коронавирус распространился за сутки
В Омской области скончался глава Калачинска
Коронавирус распространился уже в девяти районах Омской области
Стало известно, как омичам получить консультацию врача по WhatsApp
На дороге в Омске перевернулась скорая
Четвертой умершей от коронавируса в Омске оказалась 82-летняя женщина
Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом
«Заасфальтируют, установят скамейки и вазоны»: В омской мэрии рассказали, что будет на месте собачьей площадки на бульваре Победы
В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
В мэрии Омска заверили, что на бульваре Победы не будут делать парковку вместо собачьей площадки
«SOS! Невозможно дышать»: Омичи снова жалуются на запах пластика в воздухе
В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человек
Появилось фото огромных очередей у омских парикмахерских в первый день их работы
Омичей, пострадавших от наезда машины во время уличных гонок, оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Омске продлили запрет на посещение храмов и кладбищ
На видео сняли, как омич, заставший любимую с другим, разбил авто соперника битой
Число зараженных коронавирусом в Омске перевалило за сотню
В Омске из-за пандемии перенесли забег полумарафона
Финал «Последнего героя»: кто поборется за главный приз в эту субботу?