Коронавирус распространился уже в девяти районах Омской области
На данный момент известно о 127 случаях заражения в регионе
Фото: правительство Омской области
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На данный момент известно о 127 заболевших коронавирусом в регионе. При этом зараза начала распространяться за пределами города. Случаи инфицирования COVID-19 выявлены уже в девяти районах Омской области. Кроме того, четыре человека скончались.
– Соблюдайте режим самоизоляции! – говорится в официальном обращении облправительства. – При появлении любых симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Берегите себя!
ИСТОЧНИК KP.RU
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