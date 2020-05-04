Коронавирус распространился уже в девяти районах Омской области

4 Май 2020 2020-05-04T09:08:18+03:00

На данный момент известно о 127 случаях заражения в регионе

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На данный момент известно о 127 заболевших коронавирусом в регионе. При этом зараза начала распространяться за пределами города. Случаи инфицирования COVID-19 выявлены уже в девяти районах Омской области. Кроме того, четыре человека скончались.

– Соблюдайте режим самоизоляции! – говорится в официальном обращении облправительства. – При появлении любых симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU