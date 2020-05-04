2020-05-04T08:48:52+03:00
Общество

Стало известно, как омичам получить консультацию врача по WhatsApp

Из-за режима самоизоляции местных жителей просят лишний раз не выходить на улицу
Анна МИКУЛА
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Омские медики начали консультировать онлайн.Омские медики начали консультировать онлайн.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Омске продолжает действовать режим полной готовности, а значит лучше из дома без крайней необходимости не выходить. Омские медики решили хоть немного облегчить жизнь своих пациентов и, чтобы тем не приходилось сидеть в очередях в больнице, начали вести прием в мессенджере. Правда, речь пока идет только об ортопедах Клинического медико-хирургического центра.

– Мы ответственны перед сотнями пациентов, прооперированных в КМХЦ, – рассказывает главный врач КМХЦ Вадим Бережной. – Некоторые из них нуждаются в профессиональной врачебной поддержке. На многие вопросы возможно ответить дистанционно, по телефону, внимательно выслушав человека. Этим и будет заниматься опытный травматолог-ортопед в период самоизоляции омичей.

Консультации ведутся в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08.30 до 16.00 по тел. 8-913-637-09-92.

Ранее такие дистанционный консультации начали вести торакальные хирурги КМХЦ по тел. 8-913-968-13-52 (с 15.00 до 16.00 в рабочие дни).

В случае, если пациент нуждается в экстренной помощи, его по-прежнему ждут на традиционном очном приеме во всех травмпунктах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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