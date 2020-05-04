На дороге в Омске перевернулась скорая
Инцидент произошел поздно вечером 3 мая. В районе городка Водников перевернулась скорая.
Судя по видео, выложенному в соцсети, машина с медиками ехала с проблесковыми маячками на вызов. В тот момент, когда она разворачивалась на дороге, в нее влетела «Хонда Аккорд». Причем, вероятно, водитель иномарки двигался на большой скорости и уже не успел затормозить.
От удара тяжелый микроавтобус перевернулся на бок. В результате происшествия фельдшеру пропавшей в аварию машины потребовалась помощь коллег.
Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ДТП с машиной скорой помощи.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU