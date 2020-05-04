2020-05-04T08:04:12+03:00
Происшествия

На дороге в Омске перевернулась скорая

В машину с медиками, спешившую на вызов, влетел лихач на «Хонде» [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Инцидент произошел поздно вечером 3 мая. В районе городка Водников перевернулась скорая.

Судя по видео, выложенному в соцсети, машина с медиками ехала с проблесковыми маячками на вызов. В тот момент, когда она разворачивалась на дороге, в нее влетела «Хонда Аккорд». Причем, вероятно, водитель иномарки двигался на большой скорости и уже не успел затормозить.

От удара тяжелый микроавтобус перевернулся на бок. В результате происшествия фельдшеру пропавшей в аварию машины потребовалась помощь коллег.

Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП с машиной скорой помощи.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус распространился уже в девяти районах Омской области
Стало известно, как омичам получить консультацию врача по WhatsApp
На дороге в Омске перевернулась скорая
Четвертой умершей от коронавируса в Омске оказалась 82-летняя женщина
Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом
«Заасфальтируют, установят скамейки и вазоны»: В омской мэрии рассказали, что будет на месте собачьей площадки на бульваре Победы
В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
В мэрии Омска заверили, что на бульваре Победы не будут делать парковку вместо собачьей площадки
«SOS! Невозможно дышать»: Омичи снова жалуются на запах пластика в воздухе
В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человек
Появилось фото огромных очередей у омских парикмахерских в первый день их работы
Омичей, пострадавших от наезда машины во время уличных гонок, оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Омске продлили запрет на посещение храмов и кладбищ
На видео сняли, как омич, заставший любимую с другим, разбил авто соперника битой
Число зараженных коронавирусом в Омске перевалило за сотню
В Омске из-за пандемии перенесли забег полумарафона
Финал «Последнего героя»: кто поборется за главный приз в эту субботу?