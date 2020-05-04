На дороге в Омске перевернулась скорая

4 Май 2020 2020-05-04T08:04:12+03:00

В машину с медиками, спешившую на вызов, влетел лихач на «Хонде» [видео]

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Инцидент произошел поздно вечером 3 мая. В районе городка Водников перевернулась скорая.

Судя по видео, выложенному в соцсети, машина с медиками ехала с проблесковыми маячками на вызов. В тот момент, когда она разворачивалась на дороге, в нее влетела «Хонда Аккорд». Причем, вероятно, водитель иномарки двигался на большой скорости и уже не успел затормозить.

От удара тяжелый микроавтобус перевернулся на бок. В результате происшествия фельдшеру пропавшей в аварию машины потребовалась помощь коллег.

Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП с машиной скорой помощи.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU