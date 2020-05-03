Четвертой умершей от коронавируса в Омске оказалась 82-летняя женщина
Сегодня, 3 мая, в Омске скончался четвертый пациент с коронавирусной инфекцией. В областном минздраве уточнили: умершей оказалась 82-летняя женщина.
– Она поступила из дома с высокой температурой и рядом других симптомов. В первые часы нахождения в стационаре была установлена двусторонняя пневмония, женщину перевели на ИВЛ и назначили лечение в соответствии с тяжелой формой коронавирусной инфекции по клиническим рекомендациям, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, у пациентки произошла остановка сердца. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Напомним, в трех предыдущих случаях жертвами COVID-19 также стали пожилые жители региона – они находятся в зоне особого риска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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