2020-05-03T10:44:00+03:00
Общество

Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом

За сутки в регионе прибавилось еще 11 случаев
Анна МИКУЛА
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Число зараженных коронавирусом в Омской области за сутки выросло еще на 11 человек и уже достигло 127 случаев.

Если раньше инфицирование носило исключительно завозной характер, то сейчас подавляющее число заболевших заразились, не выезжая за пределы региона.

В пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора уточнили, что это четверо мужчин и семь женщин. Двое заболевших приехали из Москвы, девять – заразились уже в Омской области. Возраст заболевших – от 25 до 82 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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