Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом
За сутки в регионе прибавилось еще 11 случаев
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Число зараженных коронавирусом в Омской области за сутки выросло еще на 11 человек и уже достигло 127 случаев.
Если раньше инфицирование носило исключительно завозной характер, то сейчас подавляющее число заболевших заразились, не выезжая за пределы региона.
В пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора уточнили, что это четверо мужчин и семь женщин. Двое заболевших приехали из Москвы, девять – заразились уже в Омской области. Возраст заболевших – от 25 до 82 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU