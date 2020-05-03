Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T10:44:00+03:00

За сутки в регионе прибавилось еще 11 случаев

Изменить размер текста: A A

Число зараженных коронавирусом в Омской области за сутки выросло еще на 11 человек и уже достигло 127 случаев.

Если раньше инфицирование носило исключительно завозной характер, то сейчас подавляющее число заболевших заразились, не выезжая за пределы региона.

В пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора уточнили, что это четверо мужчин и семь женщин. Двое заболевших приехали из Москвы, девять – заразились уже в Омской области. Возраст заболевших – от 25 до 82 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU