2020-05-03T11:08:25+03:00
Общество

«Заасфальтируют, установят скамейки и вазоны»: В омской мэрии рассказали, что будет на месте собачьей площадки на бульваре Победы

Местные жители переживали, что там могут сделать парковку
Анна МИКУЛА
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Фото: «Омск – город для людей»Фото: «Омск – город для людей»
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В паблике «Омск – город для людей» появилось тревожное сообщение. Автор был обеспокоен, что на месте несостоявшейся площадки для выгула собак устроят парковку.

В мэрии Омска оперативно прокомментировали эту информацию:

– О строительстве новой парковки на бульваре Победы не может идти речь, – заверил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Омск Михаил Горчаков. – Неделей ранее по обращению представителей городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» площадка для выгула собак с бульвара была вынесена на ул. Иртышскую набережную, в район пересечения с улицей Рождественского. В настоящее время на бульваре Победы подрядной организацией ООО СК «Лидер» в рамках гарантийных обязательств ведутся работы по перекладке гранитного мощения (ранее произошла просадка плитки) и планировке территории. На объекте работает спецтехника, поэтому для соблюдения безопасности установлены соответствующие знаки дорожного движения.

Также сообщается, что место, где когда-то был газон и росли деревья зачем-то заасфальтируют, а сверху установят скамейки и вазоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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