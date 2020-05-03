В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом
В Омске продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки прибавилось 11 новых случаев. Общее их количество уже достигло 127.
Также в пресс-службе областного минздрава сообщили, что вылечились еще два пациента и один, к сожалению, погиб.
Таким образом, в общей сложности полностью здоровы уже 29 заразившихся, четверо скончались. Остальные находятся под пристальным надлюдением медиков.
Омичей по-прежнему настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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