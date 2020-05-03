В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T09:53:59+03:00

В Омске уже выявлено 127 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 из них выявлены за последние сутки

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В Омске продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки прибавилось 11 новых случаев. Общее их количество уже достигло 127.

Также в пресс-службе областного минздрава сообщили, что вылечились еще два пациента и один, к сожалению, погиб.

Таким образом, в общей сложности полностью здоровы уже 29 заразившихся, четверо скончались. Остальные находятся под пристальным надлюдением медиков.

Омичей по-прежнему настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU