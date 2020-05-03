2020-05-03T09:53:59+03:00
Общество

В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом

11 из них выявлены за последние сутки
Анна МИКУЛА
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В Омске уже выявлено 127 случаев заражения коронавирусом.В Омске уже выявлено 127 случаев заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки прибавилось 11 новых случаев. Общее их количество уже достигло 127.

Также в пресс-службе областного минздрава сообщили, что вылечились еще два пациента и один, к сожалению, погиб.

Таким образом, в общей сложности полностью здоровы уже 29 заразившихся, четверо скончались. Остальные находятся под пристальным надлюдением медиков.

Омичей по-прежнему настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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