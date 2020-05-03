В Омске умер еще один заболевший коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T09:26:15+03:00

В Омске зафиксирована четвертая смерть от коронавируса.

Это уже четвертый летальный случай в регионе

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В областном минздраве рассказали как складывается ситуация с коронавирусом в регионе по данным на 3 мая.

Зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19 , еще два пациента полностью выздоровели. Один из заболевших, к сожалению, скончался. Таким образом, общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции достигло четырех.

Также сообщается, что на домашнем карантине остается 2101 человек, сняты с карантинного учета 11290 омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU