В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
Это уже четвертый летальный случай в регионе
В Омске зафиксирована четвертая смерть от коронавируса.
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В областном минздраве рассказали как складывается ситуация с коронавирусом в регионе по данным на 3 мая.
Зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19 , еще два пациента полностью выздоровели. Один из заболевших, к сожалению, скончался. Таким образом, общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции достигло четырех.
Также сообщается, что на домашнем карантине остается 2101 человек, сняты с карантинного учета 11290 омичей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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