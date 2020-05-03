Соцсети: На бульваре Победы в нарушение проекта строят парковку

3 Май 2020 2020-05-03T09:15:42+03:00

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Видимо, привычный облик бульвара Победы после реконструкции уже не вернется никогда. По крайней мере таким, как он был изначально задуман создателями, – с обилием зелени и четко просматривающейся перспективой на стелу.

По ходу работ у омичей то и дело возникали вопросы к тем, кто их планировал и проводил. Напомним, сначала с бульвара хотели увезти звезду «Слава Героям» и спрятать ее в парке Победы. Объяснили это тем, что памятник не вписывается в новую концепцию. Потом звезду все-таки оставили.

После этого ветеранским организациям не понравилось, что проектом реконструкции предусмотрена собачья площадка. На этом участке, кстати, местные жители традиционно гуляют с питомцами. Но к их пожеланиям делать это в цивилизованной обстановке не прислушались и площадку запретили.

Долгое время она стояла запертой на замок. Потом ограждение перевезли на самый край Иртышской набережной и просто вкопали в газон. При этом между забором и землей оставили такие внушательные дыры, что весь смыл ограждения исчезает – под ним спокойно может пролезть даже крупная собака. Никакого специального основания, а тем более обещанных урн и лавочек на новой площадке нет.

А старую на бульваре Победы – в том месте, где раньше был газон и росли деревья – и вовсе собираются превратить в... парковку для авто.

– В нарушение проекта строят парковку вместо бывшей собачьей площадки, – рассказывает автор поста в паблике «Омск – город для людей». – Администрация города Омска, если у вас нет идеи, как использовать бывшую собачью площадку, – высадите здесь деревья и цветы, не глумитесь над великой Победой!

ИСТОЧНИК KP.RU