«SOS! Невозможно дышать»: Омичи снова жалуются на запах пластика в воздухе

2 Май 2020 2020-05-02T11:22:29+03:00

Горожане снова негодуют и винят предприятия в выбросах

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Жители Омска снова жалуются на вредные выбросы. В соцсетях множество жалоб на ужасный запах в воздухе: Нефтяники накрыло ядовитое облако.

- Сильный запах. Закрыли окна, потому что тяжело дышать. Все равно в квартире остался запах пластика или резины, - пожаловался в соцсетях один из омичей.

Другие жители подтвердили наличие выбросов: их почувствовали на Коммунальной, Химиков и Стрельникова. Все люди жалуются на химический резкий запах.

- На ул. Коммунальная ужасная вонь жженого пластика, даже при закрытых окнах, - написала другая омичка.

Власти на массовые жалобы на загрязнение воздуха пока не отреагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU