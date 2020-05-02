«SOS! Невозможно дышать»: Омичи снова жалуются на запах пластика в воздухе
Жители Омска снова жалуются на вредные выбросы. В соцсетях множество жалоб на ужасный запах в воздухе: Нефтяники накрыло ядовитое облако.
- Сильный запах. Закрыли окна, потому что тяжело дышать. Все равно в квартире остался запах пластика или резины, - пожаловался в соцсетях один из омичей.
Другие жители подтвердили наличие выбросов: их почувствовали на Коммунальной, Химиков и Стрельникова. Все люди жалуются на химический резкий запах.
- На ул. Коммунальная ужасная вонь жженого пластика, даже при закрытых окнах, - написала другая омичка.
Власти на массовые жалобы на загрязнение воздуха пока не отреагировали.
ИСТОЧНИК KP.RU