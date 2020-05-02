2 Май 2020 2020-05-02T09:10:58+03:00

В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человек Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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До 116 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Омской области. Из них 16 пациентов - дети. За сутки covid-19 нашли у девятерых пациентов. В оперштабе рассказали подробности.

- 47 пациентов пребывают в стационарах, где получают всю необходимую медицинскую помощь. 39 омичей из числа заболевших не нуждаются в госпитализации, так как не имеют никаких клинических проявлений COVID-19. Но за их состоянием медики все равно следят ежедневно, - уточнили в омском минздраве.

В региональном правительстве еще раз напомнили жителям о необходимости соблюдать самоизоляцию и добавили: пик пандемии в Омской области еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU