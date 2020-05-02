2020-05-02T09:10:58+03:00
Общество

В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человек

Общее число зараженных теперь 116
Станислав МУХИН
Поделиться:
В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человекВ Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человекФото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

До 116 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Омской области. Из них 16 пациентов - дети. За сутки covid-19 нашли у девятерых пациентов. В оперштабе рассказали подробности.

- 47 пациентов пребывают в стационарах, где получают всю необходимую медицинскую помощь. 39 омичей из числа заболевших не нуждаются в госпитализации, так как не имеют никаких клинических проявлений COVID-19. Но за их состоянием медики все равно следят ежедневно, - уточнили в омском минздраве.

В региональном правительстве еще раз напомнили жителям о необходимости соблюдать самоизоляцию и добавили: пик пандемии в Омской области еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24