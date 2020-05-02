2020-05-02T07:56:16+03:00
Общество

Появилось фото огромных очередей у омских парикмахерских в первый день их работы

После карантина сибиряки бросились на стрижки и забыли про безопасную дистанцию
Станислав МУХИН
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Омичи бросились в парикмахерские и забыли про безопасную дистанцию.Омичи бросились в парикмахерские и забыли про безопасную дистанцию.Фото: ВКонтакте
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С 1 мая в Омске разрешили работу салонов красоты и парикмахерских. Санитарные врачи ставили ряд жестких условий: могут работать лишь те салоны, которые стоят в отдельном здании со своим входом с улицы, должна проводиться постоянная обработка помещений и действовать предварительная запись. Так власти надеялись избежать очередей, лишних контактов людей, а значит и заражений.

Но получилось, как получилось. Сибиряки сразу же бросились брать парикмахерские штурмом. За месяц карантина тысячам омичей уже была просто необходима стрижка. В итоге горожане выстроились в огромные очереди. Появилось фото у салона красоты по улице 24-я Северная. Там около 10 омичей без масок столпились у входа в парикмахерскую. Никакой безопасной дистанцией там даже не пахнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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