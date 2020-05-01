Омичей, пострадавших от наезда машины во время уличных гонок, оштрафовали за нарушение самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T10:50:22+03:00

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Появились подробности ЧП на нелегальных автогонках в Нефтяниках. На прошлой неделе там во время старта 22-летний водитель "Мерседеса" наехал на толпу зрителей. Пострадали две девушки, сейчас стало известно и еще об одном пострадавшем.

- Им оказался 21-молодой человек, который обратился за медицинской помощью в травмункт, пояснив, что на него совершен наезд неизвестным автомобилем на улице Мира. Сотрудники ГИБДД выяснили, что телесные повреждения гражданин получил в результате ДТП на несанкционированных автогонках, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Тем временем, по решению Советского суда водителю иномарки и троим пострадавшим зрителям выписали штрафы за нарушение режима обязательной самоизоляции. Они заплатят по 5 000 тысяч. А владельца иномарки, который сразу после наезда на людей скрылся, ждут еще и штрафы от ГИБДД.

Сбил толпу людей на гонках Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU