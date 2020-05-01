В Омске продлили запрет на посещение храмов и кладбищ

1 Май 2020 2020-05-01T10:05:13+03:00

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По решению главного санитарного врача Омской области Александра Криги храмы и кладбища и дальше будут закрыты. Об их закрытии стало известно еще в середине апреля. Запрет на их посещение для омичей продлен до конца утвержденного режима самоизоляции - то есть до 11 мая.

Кладбища работают лишь для новых погребений и похоронных процессий. Сейчас кладбища охраняют усиленные наряды полиции. Известно о случаях, когда жители Омска пытались проникнуть на территорию для посещения могил родственников. Игнорируют сибиряки и запрет на посещения храмов. На Пасху на церковную службу в Успенский собор пришли сотни омичей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU