На видео сняли, как омич, заставший любимую с другим, разбил авто соперника битой

1 Май 2020 2020-05-01T09:37:54+03:00

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Настоящая любовная драма разыгралась на одной из стоянок по улице 4-я Транспортная. Там 38-летний омич застал свою гражданскую жену в машине с другим. Видео конфликта выложила омская полиция. На кадрах видно, как обманутый сибиряк заблокировал проезд "Тойоте РАВ-4" своим авто. Он выскакивает из своего ВАЗа с битой и начинает бить иномарку. Первым разлетается боковое зеркало, прошелся омич по капоту, фарам и стеклам.

В итоге соперник все же сдается и открывает двери. Ревнивец силой вытаскивает подругу, бьет ее и победоносно уводит с собой в машину. Правда, успех омич праздновал не долго. Соперник решил наказать его иначе. Он написал заявление в полицию и подал иск на 155 тысяч материального ущерба за побитую машину. Теперь на вспыльчивого сибиряка завели уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. А чем закончились его отношения с любимой история умалчивает.

Омич из ревности разбил машину знакомого своей супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU