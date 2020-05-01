Число зараженных коронавирусом в Омске перевалило за сотню
В Омске у очередных пациентов оказались положительными тесты на коронавирус. Сейчас в областном минздраве ждут подтверждения информации по 10 больным. Таким образом, количество зараженных covid-19 в Омской области составило 107 человек.
- Число смертей не увеличилось. Информация о выздоровевших пациентах будет обновлена в течение дня, на данную минуту их по-прежнему 26 (19 взрослых и 7 детей).
Несмотря на выходные дни, в лабораториях будет продолжаться тестирование. С момента начала работы в условиях распространения коронавируса проведено 36639 исследований, из них за последние сутки — 2404, - сообщает оперштаб.
Добавим, что ранее стало известно о 50 больных коронавирусом из Якутии, которые будут лечиться в омских больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU