Число зараженных коронавирусом в Омске перевалило за сотню

1 Май 2020 2020-05-01T08:02:59+03:00

Еще у 10 человек оказались положительными тесты на covid-19

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В Омске у очередных пациентов оказались положительными тесты на коронавирус. Сейчас в областном минздраве ждут подтверждения информации по 10 больным. Таким образом, количество зараженных covid-19 в Омской области составило 107 человек.

- Число смертей не увеличилось. Информация о выздоровевших пациентах будет обновлена в течение дня, на данную минуту их по-прежнему 26 (19 взрослых и 7 детей).

Несмотря на выходные дни, в лабораториях будет продолжаться тестирование. С момента начала работы в условиях распространения коронавируса проведено 36639 исследований, из них за последние сутки — 2404, - сообщает оперштаб.

Добавим, что ранее стало известно о 50 больных коронавирусом из Якутии, которые будут лечиться в омских больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU