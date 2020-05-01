В Омске из-за пандемии перенесли забег полумарафона

1 Май 2020 2020-05-01T07:51:51+03:00

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Весенний забег омского полумарафона решено перенести с 31 мая. Причина, естественно, в пандемии коронавируса. Сперва организаторы планировали сместить соревнования на август. Но 2 августа состоится главный забег - Марафон SIM. Поэтому полумарафон вообще сдвинули на 2021 год. Организаторы назвали это непростым решением.

- Потребовалось некоторое время для согласования всех деталей, - сказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский. – И, конечно, мы очень надеемся, что эти изменения не придется пересматривать еще раз. Мы надеемся на ваше понимание и приносим свои извинения за доставленные вам неудобства, которые происходят не по нашей вине. Перенос мероприятий – вынужденная, но необходимая мера в это непростое время. Мы идем на нее с осознанием важности безопасности наших участников. Мы верим, что трудности не разобщат нас, а помогут сплотиться.

ИСТОЧНИК KP.RU