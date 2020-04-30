Глава регионального минздрава призвала омичей полюбить коронавирусных пациентов из Якутии
Глава регионального минздрава Ирина Солдатова лично проконтролировала процесс передачи партии из 300 комплектов защитных костюмов для медиков горбольницу № 11.
Напомним, туда, а также в инфекционную больницу № 1 имени Далматова распределили пациентов, привезенных из Якутии. Около 50 человек с коронавирусом переправили в наш город в рамках акции #Мывместе.
Ирина Солдатова почеркнула: в Омске эпидемическая ситуация довольно благополучна, поэтому мы можем и должны помочь соседним регионам, где дела обстоят не так хорошо.
– Полюбите, пожалейте этих людей, – призвала омских врачей Ирина Солдатова. – Они должны выздороветь. Как врач знаю: чужих пациентов не бывает. И очень прошу – берегите себя! Мы будем вас обеспечивать всем необходимым бесперебойно.
Добавим, что на данный момент в Омской области известно о 97 случаях заражения коронавирусом, 24 человека полностью выздоровели, трое скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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