В Омске все-таки не будет салюта на 9 Мая

30 Апр 2020 2020-04-30T15:11:56+03:00

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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса определился с тем, как будут отмечать 9 Мая в Омске. Исходя из того, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе, все массовые мероприятия будут отменены.

– Праздничный фейерверк, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет организован в один день с Парадом Победы, дата проведения которого определяется, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Проведение праздничного салюта 9 Мая может спровоцировать массовое скопление людей в центре города, что в условиях режима самоизоляции совершенно недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU