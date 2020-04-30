Омские депутаты решали, как увеличить доходы от аренды городской земли

30 Апр 2020 2020-04-30T16:29:12+03:00

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На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета депутаты заслушали доклад главы депимущества Омска. Дмитрий Махиня рассказал о доходах от аренды земельных участков и инженерных сетей.

Больше всего средств в казну города приносит аренда земли. За 2768 участков в 2019 году получено на 634 млн рублей. Однако почти половину из этих денег придется вернуть предпринимателям, которым полагаются выплаты после отмены постановления 108-п. Напомним, согласно нему задним числом арендная плата была увеличена в разы. Впрочем, в этом году будет уже полегче, так как по этим компенсациям город полностью рассчитается.

За аренду зданий и инженерных сетей город получил около 84 млн в год по 500 договорам, из которых по 328 сдаются здания. За еще 11 небольших объектов арендаторы платили по 700 тысяч рублей в месяц.

По словам директора департамента имущественных отношений, пользуется спросом выкуп арендуемых помещений и земли под ними. За прошлый год продано 297 участков на общую сумму в 37 млн рублей. С начала этого года заключено 52 договора купли-продажи, бюджет получил 110 млн рублей.

Впрочем, депутаты задали представителю мэрии и проблемные вопросы – в частности о том, как начать зарабатывать на аренде больше. Ведь речь идет о недополученных сотнях миллионах рублей.

– Каждый год есть нарекания к работе департамента имущественных отношений, – подчеркнул депутат Алексей Ложкин. – Это тот департамент, который зарабатывает и контролирует нашу доходную часть. И там необходимо навести порядок. Уже неоднократно говорили, что у них не хватает людей. Мы всегда находим средства на организации, которые тратят бюджетные деньги. У меня предложение: заложить в бюджете на 2021 год сумму, чтобы нанять людей и навести порядок со всеми документами. Один раз привести базу в порядок и потом работать с чистого листа. Мы теряем деньги каждый год, это десятки, сотни миллионов в бюджет Омска.

Коллегу поддержал Алексей Провозин:

– Разговор на эту тему шел, от департамента присутствовал Иманжан Караулов, – сказал депутат. – Мы минут 40 предлагали перечень мер – взять специалиста по арбитражному управлению, наладить автоматизацию, поискать площади, чтобы разметить БТИ. Накидали целый перечень. Не знаю, Караулов донес до вас или нет. Прошло несколько месяцев, а департамент молчит. Но совершенно очевидно – усиливать его нужно.

Говоря о совершенствовании работы департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня показал интерактивную карту сдаваемых по городу объектов со всеми характеристиками. В конце обсуждений депутаты запросили у депимущества отчет о том, что уже было сделано и как выполняются их рекомендации. Вопрос оставили на контроле в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU