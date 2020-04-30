2020-04-30T14:15:50+03:00
Происшествия

Момент аварии на мосту у Телецентра в Омске попал на видео

Легковушка умудрилась въехать в микроавтобус на полупустой дороге [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»Фото: vk.com
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Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 апреля, днем на мосту у Телецентра. На не слишком загруженный дороге умудрились столкнуться легковушка и микроавтобус.

Авария попала на запись видеорегистратора соседнего автомобиля и была выложена в паблик «Аварийный Омск». Судя по ней, водитель легковой машины о чем-то сильно задумался, не справился с управлением на скользкой после дождя дороге и въехал в бок «Соболю».

Причем, все произошло практически на глазах в полицейских, ехавших по встречной полосе. После инцидента они остановились и вышли, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. О пострадавших не сообщается.

Момент ДТП на мосту 60 лет ВЛКСМ, Омск (30.04.2020).Видео: Аварийный Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

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