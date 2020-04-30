Подъезд омской многоэтажки оцепили лентой, а двор дезинфицируют люди в химзащите
Жители Старого Кировска стали свидетелями довольно устрашающей картины: подъезд одной из местных многоэтажек оцепили заградительной лентой, а двор поливают из шлангов люди в костюмах химзащиты.
Судя по всему, в доме обнаружен очередной очаг коронавирусной инфекции. Сколько именно жильцов заразилась, пока не понятно. Но, судя по всему, в ближайшие две недели никому из них нельзя будет выходить из дома.
Фото: «Аварийный Омск»Фото: vk.com
Аналогичная ситуация произошла также на Левом берегу, в одном из домов на улице Рокоссовского. Местные жители рассказывают, что находились под круглосуточной охраной силовиков. Родственники могли принести продукты жильцам, оказавшихся практически под домашним арестом, только до двери.
Дезинфекция коронавирусного дома.Видео прислано в группу Аварийный Омск
ИСТОЧНИК KP.RU
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