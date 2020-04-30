В Омске подтвердились еще 10 случаев заражения коронавирусом
Число заболевших стремительно приближается к сотне
Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 97 человек.Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 30 апреля, утром с подозрением на COVID-19 находились 13 омичей. Только что диагноз официально подтвердили у 10 из них. Таким образом, общее число местных жителей, у которых выявлена коронавирусная инфекция достигло 97 человек и стремительно приближается к сотне.
Кроме того, глава областного минздрава Ирина Солдатова сообщила сегодня о третьем умершем пациентом с коронавирусом. Погибшей оказалась 70-летняя омичка, находившаяся в коме на аппарате ИВЛ. Также известно еще о троих тяжелых пациента с коронавирусом, которые сейчас находятся в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU