2020-04-30T13:35:24+03:00
Общество

Бюджет Омска увеличится еще на полмиллиарда

Большую часть этих денег направят на благоустройство города
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Фото : отдел Омского горсовета по взаимодействию со СМИФото : отдел Омского горсовета по взаимодействию со СМИ
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На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета рассмотрели поправки в бюджет. За счет межбюджетных трансферов казну предлагается пополнить на 521 млн рублей.

Часть средств поступит из федерации и области, остальные будут перераспределены. Например, на строительстве дороги по улице 3-й Островской удастся сэкономить 90 млн рублей.

Дополнительные средства планируют потратить следующим образом: 280 млн – на благоустройство общественных пространств и дворов, 213 млн – на жилищное строительство. Остальные деньги направят на подготовку детских оздоровительных лагерей, обустройство доступной среды для инвалидов, а также поддержку школьников из малообеспеченных семей.

Так, в этом году приведут в порядок восемь городских пространств, которые выбрали сами омичи. Напомним, это «Городская поляна» в Кировском округе и Юбилейный сквер в Ленинском, а также Восточная роща, территория у «Дома дружбы» на 5-й Рабочей, сквер Молодоженов, Советский парк, улица Бударина с набережными реки Омии и Театральная площадь.

Еще 4 млн рублей планируется направить на информирование омичей о ходе реализации нацпроектов. В городе установят специальные баннеры.

Депутат Сергей Дроздов поинтересовался, как они выглядят.

Вице-мэр Олег Заремба пояснил, что такие конструкции будут располагаться точечно в жилых массивах и представлять собой панно размером 1,8 на 1,2 метра с внутренней подсветкой. Кроме того, это долговременный проект. Такие информационные объекты можно использовать в течение 10 лет.

Алексея Ложкина интересовал другой не менее важный вопрос:

– Сейчас из-за режима самоизоляции закрыты многие омские муниципальные предприятия – те же банные комплексы, – заметил парламентарий. – Они не зарабатывают сейчас ни копейки. Но сотрудникам все равно надо платить. Есть понимание, как мы будем компенсировать им убытки?

Выступавшая перед депутатами с отчетом и. о. директора департамента финансов Омска Ольга Илютикова сказала, что подсчитать размер компенсации можно будет только через месяц, имея конкретные данные по расходам предприятий.

После обсуждений депутаты проголосовали за представленные поправки. Теперь изменения рассмотрят еще и на пленарном заседании 13 мая. С их учетом бюджет Омска выглядит так: доходы казны – 21,15 млрд рублей, расходы – 22,33 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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