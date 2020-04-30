Появилось видео проезжающей по Омску колонны с зараженными коронавирусом из Якутии

30 Апр 2020 2020-04-30T10:19:53+03:00

Всего в омских больницах будут лечить 50 человек из Якутии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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О пациентах из Якутии с коронавриусом, которых будут лечить в омских больницах, стало известно в начале недели. Сегодня в городе приземлился самолет с зараженными covid-19. Из Якутии прибыли около 50 пациентов. Всех их в ближайшее время распределят по двум омским больницам - инфекционной имени Далматова и в Горбольнице №11.

В социальных сетях появилось видео, которые омичи активно обсуждают. На кадрах видно, как по Левому берегу проносится несколько скорых в сопровождении машин ГИБДД. Известно, что тяжелых больных среди прибывших из Якутии нет. Все они транспортируются в костюмах химической защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU