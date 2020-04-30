В Омске приземлился самолет с зараженными коронавирусом из Якутии

30 Апр 2020 2020-04-30T10:03:03+03:00

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О том, что в Омске будут лечиться больные коронавирусом из Якутии, стало известно накануне. Омская область считается одной из самых успешных в плане сдерживания пандемии. Сегодня самолет с пациентами из Якутии приземлился в омском аэропорту. На борту находилось около 50 зараженными covid-19. Сообщается, что все пациенты были в защитном обмундировании — в защитных костюмах, очках, масках и перчатках. Перелет больные перенесли нормально, людей в тяжелом состоянии среди них нет.

Всех их распределят по омским больницам. Ранее сообщалось, что их распределят между Горбольницей №11 и инфекционной больницей имени Далматова. В Омской области на данным момент выявлено 83 случая коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="592" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/776294" frameborder="0"></iframe> Проезд колонны в Омске с больными коронавирусом из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU