Омичам до конца мая запретили гулять в лесу
Главное управление лесного хозяйства подписало документ, в котором оговорены сроки запрета на посещение омских лесов. Ранее запрет появляться в них действовал до 18 апреля. Теперь же омичи по закону не могут находиться там до конца мая - до 29 числа.
Связано это с введенным в регионе противопожарном режиме. Опасность ситуации могли ощутить на себе и жители Омска - в поселке Солнечном из-за пала травы уже сгорело множество дачных домиков. Были лесные пожары и в районах области.
Уточняется, что нарушителям противопожарной безопасности грозят штрафы от 4 до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и для организаций и ИП от 300 до 500 тыс. руб.
ИСТОЧНИК KP.RU