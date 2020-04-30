«4 тяжелых пациента, один – на ИВЛ»: Бурков рассказал о ситуации с коронавирусом в Омске

30 Апр 2020 2020-04-30T07:00:18+03:00

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Накануне глава Омской области Александр Бурков выступил с обращением. Он рассказал, что по итогам совещания оперштаба по коронавирусу принято решение о продлении режима полной готовности до 11 мая.

– У нас 87 заболевших – за последние сутки прибавилось пять человек, – сказал губернатор. – Общее число излечившихся – 24 человека. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один из них – на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы видим, что прирост есть. Он не такой большой, как в других регионах. Вирусологи отмечают, что мы сегодня прошли два инкубационных периода по 14 дней. По требованию главного санитарного врача мы сегодня на штабе продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU