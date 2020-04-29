Власти рассказали, каким предприятиям в Омске разрешили работать с 1 мая
В Омской области продлили до 11 мая режим обязательной самоизоляции. А сибиряков обязали носить маски. Но части предприятий все же разрешили работать. Но с жестким соблюдением санитарных требований. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков.
- Наши предприятия уже месяц вынужденно простаивают. Мы рассмотрели возможность разрешения ряду отраслей. С 1 мая разрешается работа парикмахерских, химчисток, предприятиям по ремонту одежды и компьютерной техники. Но важно: речь идет о фирмах в отдельно стоящих зданиях или со своим входом с улицы. Работа парикмахерских в торговых центрах все еще запрещена, - сказал глава региона.
Предлагалось разрешить и отдельно стоящим магазинам с товарами народного потребления. Но Роспотребнадзор выступил против. Губернатор пообещал и дальше идти омскому бизнесу навстречу.
ИСТОЧНИК KP.RU