Власти рассказали, каким предприятиям в Омске разрешили работать с 1 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T20:06:06+03:00

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В Омской области продлили до 11 мая режим обязательной самоизоляции. А сибиряков обязали носить маски. Но части предприятий все же разрешили работать. Но с жестким соблюдением санитарных требований. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков.

- Наши предприятия уже месяц вынужденно простаивают. Мы рассмотрели возможность разрешения ряду отраслей. С 1 мая разрешается работа парикмахерских, химчисток, предприятиям по ремонту одежды и компьютерной техники. Но важно: речь идет о фирмах в отдельно стоящих зданиях или со своим входом с улицы. Работа парикмахерских в торговых центрах все еще запрещена, - сказал глава региона.

Предлагалось разрешить и отдельно стоящим магазинам с товарами народного потребления. Но Роспотребнадзор выступил против. Губернатор пообещал и дальше идти омскому бизнесу навстречу.

ИСТОЧНИК KP.RU