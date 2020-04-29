«Я понимаю, что все устали - но прошу вас потерпеть»: Губернатор Бурков обратился к омичам

29 Апр 2020 2020-04-29T20:00:12+03:00

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Чуда не произошло: режим самоизоляции в Омской области продлили до 11 мая включительно. На сегодня в регионе выявлено 83 пациента с коронавирусом. Кроме того, теперь омичей обязали носить медицинские маски в транспорте, больницах и магазинах.

Губернатор Александр Бурков в очередной раз обратился к омичам с просьбой воздержаться от посиделок и встреч на майских праздниках. Попросил он сибиряков и отложить дела на дачных участках.

- Понимаю, что праздники, понимаю: хочется увидеться. Но поберегите своих близких и родных. Потерпите. Давайте еще хотя бы 2 недели воздержимся от этого, защитим людей старшего поколения. Мы уже видим, что омичи заболевают не от людей из-за границы или в Москве, - подчеркнул губернатор. - А от соседей, то есть идет распространение. Поэтому режим самоизоляции нам необходимо соблюдать. Я понимаю: все уже устали, потеряли всякое терпение. У всех заботы на дачных участках, хочется встретиться с близкими и родными. Но я прошу вас не делать этого пока.

ИСТОЧНИК KP.RU