2020-04-29T20:00:12+03:00
Общество

«Я понимаю, что все устали - но прошу вас потерпеть»: Губернатор Бурков обратился к омичам

Из-за распространения коронавируса в регионе режим самоизоляции в Омске продлен до 11 мая
Станислав МУХИН
Поделиться:
Губернатор Бурков обратился к сибирякам.Губернатор Бурков обратился к сибирякам.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Чуда не произошло: режим самоизоляции в Омской области продлили до 11 мая включительно. На сегодня в регионе выявлено 83 пациента с коронавирусом. Кроме того, теперь омичей обязали носить медицинские маски в транспорте, больницах и магазинах.

Губернатор Александр Бурков в очередной раз обратился к омичам с просьбой воздержаться от посиделок и встреч на майских праздниках. Попросил он сибиряков и отложить дела на дачных участках.

- Понимаю, что праздники, понимаю: хочется увидеться. Но поберегите своих близких и родных. Потерпите. Давайте еще хотя бы 2 недели воздержимся от этого, защитим людей старшего поколения. Мы уже видим, что омичи заболевают не от людей из-за границы или в Москве, - подчеркнул губернатор. - А от соседей, то есть идет распространение. Поэтому режим самоизоляции нам необходимо соблюдать. Я понимаю: все уже устали, потеряли всякое терпение. У всех заботы на дачных участках, хочется встретиться с близкими и родными. Но я прошу вас не делать этого пока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, каким предприятиям в Омске разрешили работать с 1 мая
«Я понимаю, что все устали - но прошу вас потерпеть»: Губернатор Бурков обратился к омичам
Стало известно, где теперь омичей обязали носить маски
В карантинном Омске все-таки устроят салют в честь 75-летия Победы
Что омичам покажет ТНТ на майские праздники
Омские депутаты ознакомились с итогами работы по уборке и содержанию дорог в зимний период
Депутаты Омского горсовета обсудили нормативы по парковкам в новых домах
Tele2 запустила бесплатную доставку SIM-карт в 47 населенных пунктах Омской области
За март и апрель с работы уволили 1800 омичей
Стало известно, где заразились коронавирусом вновь заболевшие омичи
Патриотическая миссия университета
Стало известно, в какие омские больницы распределят зараженных коронавирусом их Якутии
В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей
В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом
Омские больницы с пациентами на ИВЛ подключили к бесперебойному энергоснабжению
В Омской области отменяют электрички до Калачинска
В Омске может появиться муниципальная управляющая компания
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Приемная кампания в вузы в 2020 году
Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Хороший замок - надежный друг
«Росводоканал Омск» протестировал сотрудников на коронавирус
Депутаты горсовета обсудили проблемы, возникающие при благоустройстве в Омске
В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа
Главный санитарный врач России назвала худшие регионы по темпам распространения коронавируса