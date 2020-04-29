2020-04-29T19:53:49+03:00
Общество

Стало известно, где теперь омичей обязали носить маски

Решение принял главный санитарный врач
Станислав МУХИН
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Глава региона уверен, что маски в аптеках есть.Глава региона уверен, что маски в аптеках есть.
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Режим самоизоляции в Омской области предсказуемо продлили до 11 мая включительно. Однако есть и еще одно важное нововведение: теперь омичей обязали носить маски в общественных местах. Такое решение принял главный санитарный врач региона Александр Крига. Подробно об этом рассказал губернатор Александр Бурков. Он уверен, что маски в омских аптеках есть и купить их не составляет труда.

- По требованию главного санитарного врача все жители в общественном транспорте или в закрытом помещении (магазин, больница) должны находиться в масках. Сегодня было принято такое решение. Благо сегодня у нас в аптеках есть эти средства защиты. Мы это вынужденно будем соблюдать, - добавил Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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