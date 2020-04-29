В карантинном Омске все-таки устроят салют в честь 75-летия Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T15:57:38+03:00

Правда, посмотреть на него можно только с балконов или по ТВ

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Во время пандемии коронавируса 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне будет тихим и камерным. Из-за угрозы распространения заразы отменили все массовые мероприятия.

Однако президент Путин в своем обращении накануне заявил, что салюты в честь годовщины в российских городах все-таки проведут.

Так что фейерверк в Омске, на который из бюджета города выделено 5 млн рублей, все-таки, состоится. Его будут запускать вечером 9 мая в районе гостиницы «Омск».

Правда, воочию – из окон и с балконов – его смогут увидеть только жители Иртышской набережной и окрестных домов. Остальным придется наслаждаться зрелищем по телевизору – режим самоизоляции в регионе действует до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU