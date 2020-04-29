Омские депутаты ознакомились с итогами работы по уборке и содержанию дорог в зимний период

29 Апр 2020 2020-04-29T14:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На комитете по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования рассмотрели итоги работы по уборке и содержанию дорог за прошедший зимний период. Решением Омского горсовета он установлен с 15 октября по 15 апреля.

Руководитель БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров рассказал депутатам, что за зиму на все работы его ведомство потратило 352 млн рублей. В эту сумму входит не только непосредственно обычная уборка дорог, но и ремонт техники, а также организация круглосуточного дежурства при резких скачках температуры на улице или сильных снегопадах.

Казимиров сообщил, что в распоряжении его ведомства имеется 385 единиц уборочной техники, но для эффективной работы необходимо закупить значительно больше. За зиму с дорог на шесть полигонов города вывезено 100 тысяч кубометров снега. При этом первостепенное внимание уделялось аварийно-опасным участках на центральных улицах.

Также он проинформировал, что УДХБ перед началом сезона заготовило 76,5 тонн противогололедных смесей. Особенно хорошо зарекомендовал себя новый реагент. Его расходовали экономно, поэтому осталось еще 500 кг. Но к началу нового сезона необходимо будет закупить не менее 2 тысяч тонн.

– Действительно, новые дороги после зимы в хорошем состоянии, – согласился депутат Алексей Саяпин. – На них нет ни грязи, ни песка. Но вот старые – например, по улице Труда – буквально рассыпаются, все в ямах. Это может быть связано с использованием реагента?

– Нет, они в таком состоянии лишь из-за того, что, как вы правильно заметили, дорожное полотно там старое, на этом участке уже давно не было ремонта.

Сергей Дроздов заметил, что после дождя дороги оказываются в земле, которая стекает с газонов.

– Поскольку в нас травы и плитки во многих местах нет, может, надо срезать обочины, чтобы они были ниже уровня проезжей части? -– предложил депутат.

Владимир Казимиров ответил, что именно так и сейчас и делается. Более того, это обязательное условие к подрядчиками при ремонте старых и строительстве новых дорог. Также он посетовал, что частном секторе почти нет асфальта, и машины завозят оттуда грязь с грунтовых дорог даже в центр города. Также Владимир Казимиров пояснил, что прибордюрную пыль с магистралей вывозят в частный сектор, ей засыпают ямы на дорогах.

– Но там же вся таблица Менделеева! – удивился Сергей Дроздов. – А в частном секторе также люди живут, вдоль этих дорог дети ходят – и все это вдыхают.

Директора УДХБ поддержал депутат Виталий Путинцев:

– Прибордюрную пыль надо куда-то утилизировать, но договориться с действующим в регионе мусорным оператором по этому вопросу пока не удается. Так что Владимир Прокопьевич таким образом существенно экономит бюджетные средства.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU