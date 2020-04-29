2020-04-29T13:41:08+03:00
Общество

Депутаты Омского горсовета обсудили нормативы по парковкам в новых домах

По мнению парламентариев, важно соблюсти баланс между интересами жильцов и застройщиков
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Фото: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФото: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
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На комитете по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования Омского горсовета снова вернулись к обсуждению нормативов по парковочным местам для новых домов. Но прошлом заседании, состоявшемся 25 марта, к депутатам обратились представители застройщиков и рассказали, что нормативы, которые предлагается принять, слишком завышены.

В этот раз на комитете выступил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Омска Кирилл Брюхов. Он напомнил, что сейчас действуют нормативы, принятые решением горсовета от 22 марта 2017 года. Но к 2025 году в них необходимо будет внести изменения.

Кирилл Брюхов сообщил, что в департаменте проанализировали ситуацию в нескольких регионах. Так, в Тюмени, как и в Омске, при расчетах ориентируются на уровень автомобилизации. Там по нормативам должно приходиться 550 машиномест на 1000 человек. В нашем городе они ниже на 150 машиномест.

В Новосибирске и Казани за основу берут жилплощадь – одно машиноместо на 105 и 66 кв. м соответственно.

– Думаю, некорректно сравнивать Омск и Новосибирск или Казань, – считает депутат Сергей Дроздов. – У нас сейчас и так из-за всей ситуации с пандемией строительный бизнес лежит, а если мы примем такие нормативы, он и не встанет.

Коллеги с ним согласились и пришли к общему мнению, что необходимо соблюсти баланс между интересами жильцов и застройщиков. Также они поинтересовалась, сможет ли профильный комитет произвести расчет будущих нормативов самостоятельно.

Представитель мэрии ответил, что нет.

– Я не вижу смысла доверять это иногородним компаниям, которые выиграют конкурс из-за того, что сильно упадут в цене, – прокомментировал это мнение депутат Юрий Федотов. – И в итоге они дистанционно, даже не выезжая на место, проведут исследования. А нам потом по предоставленным ими данным придется работать.

Глава комитета Дмитрий Лицкевич согласился с необходимостью провести рабочую встречу депутатов с представителями депархитектуры. Собравшиеся пришли к выводу, что такие обсуждения эффективнее получится провести не по видео-конференц-связи, а при личном общении. Поэтому договорились собраться сразу, как в регионе закончится режим самоизоляции. А сотрудников мэрии попросили к этому моменту подготовить все расчеты, чтобы обсуждать вносимые изменения можно было бы уже предметно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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