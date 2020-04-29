2020-04-29T13:11:47+03:00
Общество

За март и апрель с работы уволили 1800 омичей

Уровень безработицы вырос
Станислав МУХИН
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В Омской области только за два последних месяца работу потеряли 1800 человек. Безработица выросла на четверть. Однако, по словам замминистра труда и соцразвития региона Ирина Варнавская, массовых увольнений на предприятиях пока нет. Работодатели выбрали выжидательную позицию. К осени уровень безработицы может вырасти почти до 2%. Варнавская считает: ситуация на рынке труда развивается по сценарию кризисных 2008 и 2009 годов.

- Прогнозируется рост уровня зарегистрированной безработицы на уровне 1,8–1,9% к концу года. К сентябрю мы можем превысить этот показатель, - сказала заместитель министра. - Ситуация развивается по сценарию 2008–2009 годов. Возможно, будет и дальнейший рост безработицы. Всё зависит от снятия режима ограничительных мер.

Ирина Варнавская заявила, что около 25 500 омичей переведены на удаленку 6050 — находятся в простое, 181 ушли в отпуск без сохранения зарплаты, а у 1405 сотрудников сейчас неполная занятость.

Добавим, что в Омской области размер пособия по безработице увеличено до 13 949 рублей 50 копеек. Его жители могут получать в течение трех месяцев. Всего в регионе выплаты получают порядка 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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