2020-04-29T12:34:29+03:00
Общество

Стало известно, где заразились коронавирусом вновь заболевшие омичи

Инфекцию они подхватили в Москве и Санкт-Петербурге
Станислав МУХИН
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Число заразившихся коронавирусом перевалило за 80.Число заразившихся коронавирусом перевалило за 80.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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До 87 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Омской области. Двое, напомним, скончались. За последние сутки диагноз подтвердился у пятерых сибиряков. Среди заболевших есть 8-летний ребенок.

Стало известно, где омичи заразились covid-19. Выяснилось, что один из пациентов вернулся из Санкт-Петербурга. Другие контактировали с приезжими из Москвы.

За месяц вылечились от коронавируса и выписались из больниц 22 омича. Ранее стало известно, что теперь омские больницы будут принимать больных с covid-19 из других регионов. Первых таких пациентов привезут в ближайшие дни из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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