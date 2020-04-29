Стало известно, где заразились коронавирусом вновь заболевшие омичи

29 Апр 2020 2020-04-29T12:34:29+03:00

Инфекцию они подхватили в Москве и Санкт-Петербурге

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До 87 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Омской области. Двое, напомним, скончались. За последние сутки диагноз подтвердился у пятерых сибиряков. Среди заболевших есть 8-летний ребенок.

Стало известно, где омичи заразились covid-19. Выяснилось, что один из пациентов вернулся из Санкт-Петербурга. Другие контактировали с приезжими из Москвы.

За месяц вылечились от коронавируса и выписались из больниц 22 омича. Ранее стало известно, что теперь омские больницы будут принимать больных с covid-19 из других регионов. Первых таких пациентов привезут в ближайшие дни из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU