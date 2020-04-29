Стало известно, в какие омские больницы распределят зараженных коронавирусом их Якутии

29 Апр 2020 2020-04-29T11:39:54+03:00

Уже в ближайшее время в наш город привезут полсотни пациентов с COVID-19

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Из-за того, что в Омской области относительно неплохая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, региону придется помогать другим. Уже в ближайшие дни сюда завезут 50 пациентов с COVID-19 из Якутии.

По информации областного минздрава, их распределят в два медучреждения – горбольницу № 11 и инфекционную больницу № 1 имени Далматова.

В ведомстве подчеркнули, что все прибывшие будут содержаться изолированно, а в Омске есть все необходимое для оказания им помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU