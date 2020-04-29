В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T11:07:04+03:00

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В областном Управлении Роспотребнадзора подтвердили данные о новых случаях заражения COVID-19.

– Лабораторно подтверждены пять случаев заражения коронавирусом: у трех женщин и двоих мужчин, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – В одном случае человек вернулся из Санкт-Петербурга. В остальных – контактировали с приезжими из Москвы. Одна из заболевших – 8-летняя девочка.

Таким образом, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 87. 22 человека полностью выздоровели, двое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU