В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом
В областном Управлении Роспотребнадзора подтвердили данные о новых случаях заражения COVID-19.
– Лабораторно подтверждены пять случаев заражения коронавирусом: у трех женщин и двоих мужчин, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – В одном случае человек вернулся из Санкт-Петербурга. В остальных – контактировали с приезжими из Москвы. Одна из заболевших – 8-летняя девочка.
Таким образом, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 87. 22 человека полностью выздоровели, двое скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»