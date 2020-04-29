Омские больницы с пациентами на ИВЛ подключили к бесперебойному энергоснабжению

29 Апр 2020 2020-04-29T10:57:09+03:00

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В Омской области на данный момент известно о 82 случаях заражения коронавирусом, еще пять – пока под вопросом. Несколько человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в регион из Якутии везут еще 50 пациентов с COVID-19. Всем им уже в ближайшее время может потребоваться экстренная помощь.

В связи с этим омские медики находятся в полной готовности. Обеспечили бесперебойным электроснабжением на случай аварийного отключения электричества и больницу, где сейчас находятся пациенты на ИВЛ.

Для надежного электроснабжения Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России специалисты АО «Омскэлектро» установили дизельный генератор АД-150-Т400, сообщает пресс-служба мэрии.

– По поручению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области это устройство установлено в лечебном учреждении на случай аварийного переключения для поддержания людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, – пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко.

Сообщается также, что генератор может обеспечить до 6 часов бесперебойной работы при полной загрузке.

ИСТОЧНИК KP.RU