2020-04-29T10:48:29+03:00
Общество

В Омской области отменяют электрички до Калачинска

Все из-за праздников
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: ОАО Омск-ПригородФОТО: ОАО Омск-Пригород
Изменить размер текста:

Стало известно об изменениях в расписании движения пригородных электричек в Омской области. Все дело в праздничных днях. В связи с переносом выходного дня 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая 2020 не будет курсировать электропоезд №6661 Калачинская — Омск отправлением со станции Калачинская в 6:09 и прибытием на станцию Омск в 7:45. Об этом сообщает АО «Омск-пригород».

Кстати, из-за пандемии коронавируса отменены остановки на дачных пунктах в Исилькульском, Татарском, Называевском и Иртышском направлениях. Добавим, что режим самоизоляции действует в Омской области до 30 апреля. Дальнейшее решение омское правительство примет сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Патриотическая миссия университета
Стало известно, в какие омские больницы распределят зараженных коронавирусом их Якутии
В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей
В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом
Омские больницы с пациентами на ИВЛ подключили к бесперебойному энергоснабжению
В Омской области отменяют электрички до Калачинска
В Омске может появиться муниципальная управляющая компания
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Приемная кампания в вузы в 2020 году
Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Хороший замок - надежный друг
«Росводоканал Омск» протестировал сотрудников на коронавирус
Депутаты горсовета обсудили проблемы, возникающие при благоустройстве в Омске
В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа
Главный санитарный врач России назвала худшие регионы по темпам распространения коронавируса