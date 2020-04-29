В Омской области отменяют электрички до Калачинска

29 Апр 2020 2020-04-29T10:48:29+03:00

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Стало известно об изменениях в расписании движения пригородных электричек в Омской области. Все дело в праздничных днях. В связи с переносом выходного дня 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая 2020 не будет курсировать электропоезд №6661 Калачинская — Омск отправлением со станции Калачинская в 6:09 и прибытием на станцию Омск в 7:45. Об этом сообщает АО «Омск-пригород».

Кстати, из-за пандемии коронавируса отменены остановки на дачных пунктах в Исилькульском, Татарском, Называевском и Иртышском направлениях. Добавим, что режим самоизоляции действует в Омской области до 30 апреля. Дальнейшее решение омское правительство примет сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU