В Омске может появиться муниципальная управляющая компания

29 Апр 2020 2020-04-29T10:26:40+03:00

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На комитете горсовета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта депутаты подробно остановились на проблеме брошенных домов. Сейчас в Омске таковых более 150, среди них есть и аварийное жилье. Чаще всего, по словам замдиректора департамента горхозяйства Николая Машкова, такие многоэтажки находятся в плохом состоянии. Для управляющих компаний такие дома интересы не представляют, так как являются убыточными.

- Другие УК не берут такие дома, так как любая жалоба жителей на плохое состояние может потом привести к штрафам. А они существенные – 100-200 тысяч. Общалась мэрия с Госжилинспекцией по этому вопросу? – уточнил депутат Владимир Гуселетов.

- Позиция Госжилинспекции проста: есть жалоба – должно быть реагирование. Никто вам не скажет, что нет, мы не будем вас штрафовать, - ответил представитель мэрии.

Депутаты поинтересовались, кто их обслуживает, пока не определена другая компания. Как оказалось, по закону эти обязанности должна выполнять УК, которая и бросила дом. В качестве одного из решений проблемы в мэрии рассматривают создание муниципальной управляющей компании.

Депутат Владимир Казанин поинтересовался, какой у нее будет тариф и сколько это обойдется бюджету города. Потому что, как выяснилось, установленный на таких домах муниципальный тариф не сможет покрыть все расходы. Есть проблема и плохой собираемости платежей на таких домах, так как в них часто много муниципального жилья, которым пользуются омичи. На это обратил внимание депутат Юрий Козловский

- С другой стороны приход муниципальной компании даст понимание жителям, что их дом не брошен, домом занимаются. Это может стимулировать жителей вносить платежи вовремя. А от собираемости денег с многоэтажки зависит многое, - подчеркнул Николай Машков.

Много вопросов задавали депутаты и о том, как муниципальная УК сможет зарабатывать. В мэрии считают, что она может заходить и на новые дома, а не только на аварийные и брошенные. Норматворцы поинтересовались, что для этого нужно.

- Садиться и вести переговоры с застройщиками. По-другому никак. Потому что если компания решит завести свою фирму, мы останемся ни с чем, - констатировал Машков. – А аварийные дома мы может отдать муниципальной УК без каких-либо проблем.

Депутат Юрий Федотов усомнился в целесообразности создания муниципальной УК. Он обратил внимание на экономическую сторону вопроса:

- Экономика у вас будет отрицательной. Вы сперва определите, сколько у вас в бюджете денег на создание муниципальной УК. И уже от этого отталкивайтесь. Есть 50 млн? Хорошо, давайте обсуждать, какие брошенные дома мы можем на эти деньги подтянуть с помощью муниципальной УК. Нужна конкретика, а эти разговоры ведутся уже не первый год.

В итоге депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса создания муниципальной УК позже. Администрации поручено провести и предоставить все экономические расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU