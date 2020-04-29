2020-04-29T10:26:40+03:00
Общество

В Омске может появиться муниципальная управляющая компания

Депутаты горсовета обсудили сильные в слабые стороны этой идеи
Поделиться:
ФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
Изменить размер текста:

На комитете горсовета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта депутаты подробно остановились на проблеме брошенных домов. Сейчас в Омске таковых более 150, среди них есть и аварийное жилье. Чаще всего, по словам замдиректора департамента горхозяйства Николая Машкова, такие многоэтажки находятся в плохом состоянии. Для управляющих компаний такие дома интересы не представляют, так как являются убыточными.

- Другие УК не берут такие дома, так как любая жалоба жителей на плохое состояние может потом привести к штрафам. А они существенные – 100-200 тысяч. Общалась мэрия с Госжилинспекцией по этому вопросу? – уточнил депутат Владимир Гуселетов.

- Позиция Госжилинспекции проста: есть жалоба – должно быть реагирование. Никто вам не скажет, что нет, мы не будем вас штрафовать, - ответил представитель мэрии.

Депутаты поинтересовались, кто их обслуживает, пока не определена другая компания. Как оказалось, по закону эти обязанности должна выполнять УК, которая и бросила дом. В качестве одного из решений проблемы в мэрии рассматривают создание муниципальной управляющей компании.

Депутат Владимир Казанин поинтересовался, какой у нее будет тариф и сколько это обойдется бюджету города. Потому что, как выяснилось, установленный на таких домах муниципальный тариф не сможет покрыть все расходы. Есть проблема и плохой собираемости платежей на таких домах, так как в них часто много муниципального жилья, которым пользуются омичи. На это обратил внимание депутат Юрий Козловский

- С другой стороны приход муниципальной компании даст понимание жителям, что их дом не брошен, домом занимаются. Это может стимулировать жителей вносить платежи вовремя. А от собираемости денег с многоэтажки зависит многое, - подчеркнул Николай Машков.

Много вопросов задавали депутаты и о том, как муниципальная УК сможет зарабатывать. В мэрии считают, что она может заходить и на новые дома, а не только на аварийные и брошенные. Норматворцы поинтересовались, что для этого нужно.

- Садиться и вести переговоры с застройщиками. По-другому никак. Потому что если компания решит завести свою фирму, мы останемся ни с чем, - констатировал Машков. – А аварийные дома мы может отдать муниципальной УК без каких-либо проблем.

Депутат Юрий Федотов усомнился в целесообразности создания муниципальной УК. Он обратил внимание на экономическую сторону вопроса:

- Экономика у вас будет отрицательной. Вы сперва определите, сколько у вас в бюджете денег на создание муниципальной УК. И уже от этого отталкивайтесь. Есть 50 млн? Хорошо, давайте обсуждать, какие брошенные дома мы можем на эти деньги подтянуть с помощью муниципальной УК. Нужна конкретика, а эти разговоры ведутся уже не первый год.

В итоге депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса создания муниципальной УК позже. Администрации поручено провести и предоставить все экономические расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Патриотическая миссия университета
Стало известно, в какие омские больницы распределят зараженных коронавирусом их Якутии
В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей
В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом
Омские больницы с пациентами на ИВЛ подключили к бесперебойному энергоснабжению
В Омской области отменяют электрички до Калачинска
В Омске может появиться муниципальная управляющая компания
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Приемная кампания в вузы в 2020 году
Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Хороший замок - надежный друг
«Росводоканал Омск» протестировал сотрудников на коронавирус
Депутаты горсовета обсудили проблемы, возникающие при благоустройстве в Омске
В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа
Главный санитарный врач России назвала худшие регионы по темпам распространения коронавируса