Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87
В минздраве ждут подтверждения положительных результатов тестов на COVID-19 у пятерых местных жителей
Число зараженных COVID-19 в Омской области может увеличиться до 87 человек.Фото: Архив "КП"
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Министерство здравоохранения Омской области обнародовало сводку по распространению коронавируса в регионе за сутки.
– На данный час в регионе 82 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 22 пациента, два скончались, – сообщает пресс-служба ведомства. – Ожидается выписка еще трех пациентов и возможное подтверждение диагноза у пятерых.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в Омской области может увеличиться до 87 человек.
Также известно, что уже в ближайшее время в наш регион на лечение привезут 50 пациентов с COVID-19 из Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU