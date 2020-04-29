2020-04-29T09:59:38+03:00
Общество

Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87

В минздраве ждут подтверждения положительных результатов тестов на COVID-19 у пятерых местных жителей
Анна МИКУЛА
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Число зараженных COVID-19 в Омской области может увеличиться до 87 человек.Число зараженных COVID-19 в Омской области может увеличиться до 87 человек.Фото: Архив "КП"
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Министерство здравоохранения Омской области обнародовало сводку по распространению коронавируса в регионе за сутки.

– На данный час в регионе 82 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 22 пациента, два скончались, – сообщает пресс-служба ведомства. – Ожидается выписка еще трех пациентов и возможное подтверждение диагноза у пятерых.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Омской области может увеличиться до 87 человек.

Также известно, что уже в ближайшее время в наш регион на лечение привезут 50 пациентов с COVID-19 из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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