Депутаты горсовета обсудили проблемы, возникающие при благоустройстве в Омске

29 Апр 2020 2020-04-29T09:13:55+03:00

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Депутаты горсовета подробно обсудили все проблемные вопросы, которые возникают при благоустройстве в Омске по программе «Комфортная городская среда». По информации замдиректора городского хозяйства Михаил Горчакова, в феврале проведен отбор объектов – это 8 общественных территорий и 25 дворов. На них выделено 239 млн. и 41 млн. соответственно. В ближайшее время на них после торгов начнутся работы.

Депутат Юрий Козловский поинтересовался, какие основные проблемные вопросы возникают при благоустройстве. Как пояснил Михаил Горчаков, общероссийская тенденция одна – это несовершенство ФЗ 44 и недобросовестность подрядчиков.

- Часто компании не выдерживают сроки. В этом году мы специально выходим на торги раньше, чтобы если подрядчик не приступит к работам вовремя, мы успели расторгнуть договор и выбрать новую фирму. Время у нас есть, - пояснил замдиректора департамента горхозяйства Михаил Горчаков.

На вопрос депутата Владимира Казанина, как быть с гарантийными обязательствами в случаях банкротства подрядчиков, Горчаков ответил, что с таким администрация еще не сталкивалась. Но проблема некачественного выполнения работ все же есть.

- Мы заканчиваем объезд по итогам благоустройства прошлого года. В 2018 году было выдано более 400 замечаний компаниям, - ответил представитель мэрии. – Есть и судебные случаи, суды встают на нашу сторону и подрядчик должен устранить за свой счет недочеты.

Михаил Федотов поинтересовался, почему объемы финансирования на благоустройство в Омске уменьшается. Михаил Горчаков отметил: деньги федеральные и это общероссийская тенденция.

Народные избранники контролируют ситуацию на своих округах, поэтому и задали предметные вопросы. Депутат Юрий Федотов обратил внимание на проблему по конкретному объекту.

- На улице Химиков, 14, 16 и 18 жители жалуются: говорят, что их заставляют подписывать документы о том, что им нужно заасфальтировать треть двора задним числом, грубо говоря. С чем это связано?

- Я уточню. Возможно, это связано с доведением средств и распределением на округах. Думаю, с этим связаны корректировки.

Депутат Дмитрий Лицкевич попросил предоставить администрацию концепцию развития и благоустройства Советского парка, где будут вестись работы в этом году. Юрий Федотов предложил мэрии рассмотреть вариант благоустройства дворов через Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

- Можно же делать все своими силами. Чтобы потом не бегать за недобросовестными подрядчиками, - объяснил он.

Депутат Юрий Козловский предложил выделить отдельную подпрограмму по ремонту дворовых территорий и предусмотреть увеличение финансирования. С учетом этих замечаний информация администрации была принята к сведению. А концепцию развития Советского парка депутаты рассмотрят на комитете горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

ИСТОЧНИК KP.RU