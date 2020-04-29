2020-04-29T08:41:53+03:00
Происшествия

В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа

Их нашли местные жители [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Страшную находку сделали жители домов на улице Ростовской. В местной лесополосе омичи натолкнулись на труп, а в 200 метрах от него нашли еще один.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что умершие были бездомными. И по следам на телах установлено, что смерть мужчин носила криминальный характер.

А вскоре удалось выйти на след предполагаемых убийц.

– Рабочих стройки 28-ми и 43-х лет сотрудники уголовного розыска задержали на объекте. Следы, изъятые на месте происшествия, предварительно подтвердили причастность задержанных к тяжкому преступлению, – сообщает пресс-служба областного УМВД – По данным оперативников, конфликт с одним из потерпевших возник у фигурантов после совместного распития спиртных напитков. Мужчине старший из задержанных нанес множественные ножевые ранения. После этого они пригласили к застолью второго потерпевшего, которому впоследствии причинили тяжкие телесные повреждения.

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Раскрыто двойное убийство в Ленинском округе.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Патриотическая миссия университета
Стало известно, в какие омские больницы распределят зараженных коронавирусом их Якутии
В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей
В Омске подтвердились еще 5 новых случаев заражения коронавирусом
Омские больницы с пациентами на ИВЛ подключили к бесперебойному энергоснабжению
В Омской области отменяют электрички до Калачинска
В Омске может появиться муниципальная управляющая компания
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Приемная кампания в вузы в 2020 году
Сегодня число заболевших коронавирусом в Омске может увеличиться до 87
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Хороший замок - надежный друг
«Росводоканал Омск» протестировал сотрудников на коронавирус
Депутаты горсовета обсудили проблемы, возникающие при благоустройстве в Омске
В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа
Главный санитарный врач России назвала худшие регионы по темпам распространения коронавируса