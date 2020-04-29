В лесополосе на окраине Омска обнаружили два трупа

29 Апр 2020 2020-04-29T08:41:53+03:00

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Страшную находку сделали жители домов на улице Ростовской. В местной лесополосе омичи натолкнулись на труп, а в 200 метрах от него нашли еще один.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что умершие были бездомными. И по следам на телах установлено, что смерть мужчин носила криминальный характер.

А вскоре удалось выйти на след предполагаемых убийц.

– Рабочих стройки 28-ми и 43-х лет сотрудники уголовного розыска задержали на объекте. Следы, изъятые на месте происшествия, предварительно подтвердили причастность задержанных к тяжкому преступлению, – сообщает пресс-служба областного УМВД – По данным оперативников, конфликт с одним из потерпевших возник у фигурантов после совместного распития спиртных напитков. Мужчине старший из задержанных нанес множественные ножевые ранения. После этого они пригласили к застолью второго потерпевшего, которому впоследствии причинили тяжкие телесные повреждения.

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Раскрыто двойное убийство в Ленинском округе.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU